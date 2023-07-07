В Милане жертвами пожара в доме престарелых стали шесть человек, еще более 80 пострадали

Здание загорелось ночью в 01:30 (02:30 мск) и спасатели тушили его до утра. Всего в доме престарелых в момент ЧП находились 160 человек. Из них 81 госпитализирован. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как серьезное.





Еще 40 человек отравились продуктами горения, но испытывают лишь легкие симптомы недомогания, пишет газета Corriera della Sera.





По факту пожара открыто расследование. Пока следователи исключили версию поджога, сообщает Radio-1.





Дом престарелых находится в трехэтажном здании 1920 года постройки и рассчитан на 210 мест. Газета Repubblica сообщает, что в учреждении размещено 12 отделений, из которых три занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера.