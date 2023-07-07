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Епископ рассказал, как бойцы ВСУ заставили священника ложкой копать себе могилу в Донбассе
Он утверждает, что украинские солдаты не только издевались над священнослужителями, но и убивали их undefined
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Епископ рассказал, как бойцы ВСУ заставили священника ложкой копать себе могилу в Донбассе

Он утверждает, что украинские солдаты не только издевались над священнослужителями, но и убивали их

Заштатный епископ Макаровский Гедеон (в миру — Юрий Харон) рассказал РИА Новости, что в Донбассе украинские военные издевались над священнослужителями. Одного из них бойцы ВСУ заставили копать себе могилу ложкой, утверждает епископ.


По его словам, издевались над батюшкой военные в той части ДНР, откуда отошла Российская армия. Украинских бойцов епископ назвал «фашистами». Он добавил, что украинские боевики убивали батюшек и обливали серной кислотой.


Все эти бесчеловечные преступления совершались с одобрения киевских властей, а некоторые — по их указанию, считает епископ Макаровский Гедеон. Он в нынешней ситуации назвал Украинскую православную церковь «мученической».


Это не первое заявление епископа. В мае он сказал в Совете Безопасности ООН, что на Украине священники УПЦ не только подвергаются избиениям, но и становятся жертвами убийств при попустительстве властей.


Украинская православная церковь Московского патриархата «унижается всеми возможными и невозможными средствами», сетовал епископ Гедеон. Он рассказывал, что закрываются храмы, «избивают и убивают священнослужителей, оскорбляют их невозможно».


Также, как заявлял Гедеон, противники канонической православной церкви заводят в монастыри и храмы собак, оскверняя святыни, «где раньше люди веками на протяжении тысяч лет молились Богу». Епископ уточнил, что такие случаи были в Киево-Печерской лавре и Десятинном монастыре в Киеве, наместником которого он являлся до 20 марта.


Ранее в разных регионах киевские власти приняли решения о запрете деятельности канонической УПЦ, а в парламент страны внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях — в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».


В феврале священника УПЦ приговорили к семи годам лишения свободы за сотрудничество с Москвой. В СБУ заявили, что «ряса и кадило не освобождают предателей от наказания». Данный священник «агитировал прихожан проголосовать за присоединение региона к РФ», сказали в украинском ведомстве.

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На Украине священника УПЦ приговорили к семи годам тюрьмы за сотрудничество с Россией

В СБУ заявили, что осужденный является настоятелем одного из приходов Краснолиманского района ДНР 16 февраля 2023
Dailystorm - На Украине священника УПЦ приговорили к семи годам тюрьмы за сотрудничество с Россией
#всу #издевательства #епископы #донбасс #священник
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