Бывшая ведущая ВГТРК Курбангалеева сообщила, что ее не пустили на пресс-конференцию Зеленского в Праге

Бывшая ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фарида Курбангалеева сообщила вечером 6 июля на своей странице в Facebook*, что ее не пустили на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в Праге. По ее словам, она аккредитовалась, прошла все проверки и с другими журналистами ждала прибытия украинского лидера в Пражском Граде (резиденции президента Чехии), внезапно к ней подошел полицейский и сообщил об отмене ее аккредитации.





Пресс-секретарь чешского президента сообщила Курбангалеевой, что решение об отмене аккредитации и недопуске журналистки на мероприятие принято службой безопасности и ей неизвестны подробности.





Курбангалеева была ведущей «Вестей» в 2007-2014 годах. Ушла с «России 1» после начала вооруженного конфликта в Донбассе. В последние годы работала на телеканале «Настоящее время» (признан иноагентом) в Чехии. Сейчас является автором в издании Republic (признано иноагентом).





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