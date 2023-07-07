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Полиция задержала в Кузбассе неадеквата, ранившего ножом двоих правоохранителей
ЧП случилось в городе Киселевске undefined
Новости

Полиция задержала в Кузбассе неадеквата, ранившего ножом двоих правоохранителей

ЧП случилось в городе Киселевске

В городе Киселевске Кемеровской области наркоман с двумя ножами пытался прорваться в отдел полиции и в итоге ранил двоих правоохранителей. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Преступника удалось задержать по горячим следам.


Нарушителем оказался 32-летний мужчина. В шесть утра он сам пришел к полицейскому участку и начал настойчиво стучать в дверь. На вопросы правоохранителей он ответил что-то нечленораздельное и затем выхватил два ножа. Ими мужчина ударил двоих сотрудников полиции и пустился наутек.


Правоохранители открыли огонь по ногам убегавшему неадеквату, но выстрелы не достигли цели. Сразу же началось преследование злоумышленника. Оно принесло результаты, и беглец был задержан на одной из улиц Киселевска. Травмы раненых офицеров оказались незначительными, им была оказана медпомощь.

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#кемеровская область #задержание #полиция #нападение
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