Полиция задержала в Кузбассе неадеквата, ранившего ножом двоих правоохранителей

В городе Киселевске Кемеровской области наркоман с двумя ножами пытался прорваться в отдел полиции и в итоге ранил двоих правоохранителей. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Преступника удалось задержать по горячим следам.





Нарушителем оказался 32-летний мужчина. В шесть утра он сам пришел к полицейскому участку и начал настойчиво стучать в дверь. На вопросы правоохранителей он ответил что-то нечленораздельное и затем выхватил два ножа. Ими мужчина ударил двоих сотрудников полиции и пустился наутек.





Правоохранители открыли огонь по ногам убегавшему неадеквату, но выстрелы не достигли цели. Сразу же началось преследование злоумышленника. Оно принесло результаты, и беглец был задержан на одной из улиц Киселевска. Травмы раненых офицеров оказались незначительными, им была оказана медпомощь.