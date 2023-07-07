Власти Чехии заявили о передаче армии Украины боевых вертолетов и боеприпасов

Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала по итогам встречи с находящимся в республике с визитом украинским лидером Владимиром Зеленским. Фиала заверил его, что Прага продолжит активно помогать Киеву во всех областях, включая оборонную.





Кроме того, по утверждению премьера, Прага намерена помочь Киеву с обучением военных пилотов, в том числе научить их работать с истребителями F-16. Чехия, в частности, передаст киевскому режиму учебные симуляторы, для того чтобы подготовка бойцов ВСУ проходила непосредственно на Украине.





Фиала также надеется, что на предстоящем саммите в Вильнюсе 11 июля все союзники по НАТО поддержат Украину в реализации ее планов по вступлению в Североатлантический альянс. Украина может рассчитывать на голос Чехии, заверил ее премьер.





В середине июня президент Чехии Петр Павел говорил, что у ВСУ в 2023 году есть только один шанс провести контрнаступление. Если нынешняя кампания будет неудачной, подготовить вторую в этом году не удастся по объективным причинам, полагает политик.





Он добавил, что Украина еще не ввела в бой все подготовленные силы. Оценивая происходящее как бывший военный, Павел отметил, что Российская армия «освоила опыт украинских атак начала прошлого года» и укрепила оборону.