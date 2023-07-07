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Власти Чехии заявили о передаче армии Украины боевых вертолетов и боеприпасов
Прага также намерена помочь Киеву с обучением военных пилотов, в том числе для управления истребителями F-16 undefined
Новости

Власти Чехии заявили о передаче армии Украины боевых вертолетов и боеприпасов

Прага также намерена помочь Киеву с обучением военных пилотов, в том числе для управления истребителями F-16

Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала по итогам встречи с находящимся в республике с визитом украинским лидером Владимиром Зеленским. Фиала заверил его, что Прага продолжит активно помогать Киеву во всех областях, включая оборонную.


Кроме того, по утверждению премьера, Прага намерена помочь Киеву с обучением военных пилотов, в том числе научить их работать с истребителями F-16. Чехия, в частности, передаст киевскому режиму учебные симуляторы, для того чтобы подготовка бойцов ВСУ проходила непосредственно на Украине.


Фиала также надеется, что на предстоящем саммите в Вильнюсе 11 июля все союзники по НАТО поддержат Украину в реализации ее планов по вступлению в Североатлантический альянс. Украина может рассчитывать на голос Чехии, заверил ее премьер.


В середине июня президент Чехии Петр Павел говорил, что у ВСУ в 2023 году есть только один шанс провести контрнаступление. Если нынешняя кампания будет неудачной, подготовить вторую в этом году не удастся по объективным причинам, полагает политик.


Он добавил, что Украина еще не ввела в бой все подготовленные силы. Оценивая происходящее как бывший военный, Павел отметил, что Российская армия «освоила опыт украинских атак начала прошлого года» и укрепила оборону.

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Dailystorm - Глава МИД Чехии: Политика страны исходит из того, что Россия будет представлять угрозу еще 10 лет
#всу #вертолет #украина #чехия #боеприпасы
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