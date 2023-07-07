Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области

На заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области произошел взрыв, погибли шесть человек, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.





Инцидент произошел при демонтаже технического трубопровода, пожара после взрыва не было, сказал собеседник агентства. Самарская журналистка Ксения Штефан пишет в своем Telegram-канале, что шесть рабочих могли погибнуть из-за порыва трубы по подаче азота.





Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», за последние два года надзорные органы не находили нарушений на предприятии «Промсинтез».





На заводе «Промсинтез» производят взрывчатые вещества. Предприятие создано в 1997 году на базе Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного в 1911 году. «Промсинтез» — один из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.