Новости
Новости
St
Дом плывет по реке: в Иркутской области из-за дождей подтопило более 400 участков
Наиболее сложная обстановка складывается в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и в Ангарском городском округе undefined
Новости

Дом плывет по реке: в Иркутской области из-за дождей подтопило более 400 участков

Наиболее сложная обстановка складывается в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и в Ангарском городском округе

В Иркутской области из-за продолжительных дождей вырос уровень воды в реках. В результате более 400 участков и 2 жилых дома оказались подтоплены. В соцсети попали кадры, на которых видно, как по реке плывет дом.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В региональном управлении МЧС заявили, что сейчас наиболее сложная обстановка складывается в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и в Ангарском городском округе. Наблюдается резкое повышение уровня воды на реке Кирей и на реке Ии.


Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров рассказал, что в настоящий момент в районе подтоплено 277 приусадебных участков. Власти эвакуировали 129 человек, в том числе 15 детей. В округе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).


В Усольском районе оказались подтоплены 50 приусадебных участков, были эвакуированы 13 человек, из них 6 детей. Все люди разместились у родственников. Также в трех сельских поселениях области сейчас ограничено автомобильное сообщение.


Режим ЧС действует и в Байкальске. В городе установили водоналивную дамбу для защиты домов от паводка. Из наиболее опасной зоны эвакуировали 58 человек (из них 19 детей) из трех многоэтажек. В пунктах временного размещения находится 26 человек.


На борьбу с паводком привлечено порядка 190 человек, 32 единицы техники, 23 плавсредства и 3 беспилотника. Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся 7-8 июля. Однако уже 9-11 июля в ряде районов Иркутской области снова ожидаются ливни.

Во Владикавказе ввели режим ЧС после ливня и затопления улиц

В Сети публикуют кадры из пострадавшего города 18 июня 2023
Dailystorm - Во Владикавказе ввели режим ЧС после ливня и затопления улиц
#дождь #подтопление #режим чс #паводок #иркутская область
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»