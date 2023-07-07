Дом плывет по реке: в Иркутской области из-за дождей подтопило более 400 участков

В региональном управлении МЧС заявили, что сейчас наиболее сложная обстановка складывается в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и в Ангарском городском округе. Наблюдается резкое повышение уровня воды на реке Кирей и на реке Ии.





Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров рассказал, что в настоящий момент в районе подтоплено 277 приусадебных участков. Власти эвакуировали 129 человек, в том числе 15 детей. В округе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).





В Усольском районе оказались подтоплены 50 приусадебных участков, были эвакуированы 13 человек, из них 6 детей. Все люди разместились у родственников. Также в трех сельских поселениях области сейчас ограничено автомобильное сообщение.





Режим ЧС действует и в Байкальске. В городе установили водоналивную дамбу для защиты домов от паводка. Из наиболее опасной зоны эвакуировали 58 человек (из них 19 детей) из трех многоэтажек. В пунктах временного размещения находится 26 человек.





На борьбу с паводком привлечено порядка 190 человек, 32 единицы техники, 23 плавсредства и 3 беспилотника. Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся 7-8 июля. Однако уже 9-11 июля в ряде районов Иркутской области снова ожидаются ливни.