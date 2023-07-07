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На «Московских ярмарках» можно купить вкусные продукты из Дагестана
Здесь каждый найдет что-то на свой вкус undefined
Новости

На «Московских ярмарках» можно купить вкусные продукты из Дагестана

Здесь каждый найдет что-то на свой вкус

«Московские ярмарки» — место для отдыха и приятных покупок! Одна из современных площадок расположена недалеко от станции метро «Некрасовка». Оформлена она в стиле средневекового замка. 

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Ярмарка — настоящее место притяжения для москвичей и гостей столицы.  


«Мне очень приятно здесь находиться, здесь очень хорошая атмосфера, хорошее обслуживание. Все люди очень добрые, могут подсказать, что и как», — поделилась впечатлениями одна из посетительниц «Московских ярмарок». 


«Мне очень нравится чай здесь, он очень вкусный, ну и берем что-нибудь сладкое к чаю. Обычно мы приходим всей семьей, мороженое покушать или купить что-нибудь мучное. Очень близко к нашему дому», — также рассказала девушка. 


На «Московских ярмарках» можно купить натуральные мясные продукты, различные виды меда от лучших российских фермеров, вкусные сыры и многое-многое другое. Особое внимание стоит обратить на урбеч и орехи от компании «Сила Кавказа» из Дагестана. 


На ярмарке также есть кафе, где все желающие могут купить вкусный кофе, попробовать сочные хот-доги и отдохнуть за уютными столиками! 


Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю (понедельник — санитарный день). Обязательно приходите! 


Сейчас в разных районах столицы открыты 65 ярмарок, на каждой можно купить вкусные и свежие продукты. Узнать, какая площадка расположена к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки».

#московские ярмарки #москва #фермеры
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