На «Московских ярмарках» можно купить вкусные продукты из Дагестана

Ярмарка — настоящее место притяжения для москвичей и гостей столицы.





«Мне очень приятно здесь находиться, здесь очень хорошая атмосфера, хорошее обслуживание. Все люди очень добрые, могут подсказать, что и как», — поделилась впечатлениями одна из посетительниц «Московских ярмарок».





«Мне очень нравится чай здесь, он очень вкусный, ну и берем что-нибудь сладкое к чаю. Обычно мы приходим всей семьей, мороженое покушать или купить что-нибудь мучное. Очень близко к нашему дому», — также рассказала девушка.





На «Московских ярмарках» можно купить натуральные мясные продукты, различные виды меда от лучших российских фермеров, вкусные сыры и многое-многое другое. Особое внимание стоит обратить на урбеч и орехи от компании «Сила Кавказа» из Дагестана.





На ярмарке также есть кафе, где все желающие могут купить вкусный кофе, попробовать сочные хот-доги и отдохнуть за уютными столиками!





Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю (понедельник — санитарный день). Обязательно приходите!





Сейчас в разных районах столицы открыты 65 ярмарок, на каждой можно купить вкусные и свежие продукты. Узнать, какая площадка расположена к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки».