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Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за татуировку с Карлсоном со свастикой вместо пропеллера
Исполнителя задержали в Москве накануне, 6 июля undefined
Новости

Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за татуировку с Карлсоном со свастикой вместо пропеллера

Исполнителя задержали в Москве накануне, 6 июля

Тверской районный суд Москвы арестовал на 13 суток рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) по административному делу о пропаганде нацистской символики. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.


Как пишет ТАСС, исполнителя привлекли к ответственности за татуировки с нацистской символикой: грифом на железном кресте и Карлсоном, у которого вместо пропеллера свастика. Рэпера задержали 6 июля.


Паше Технику 39 лет, он неоднократно привлекал внимание правоохранителей из-за проблем с наркотиками и алкоголем: в 2009 году рэпер получил пять лет колонии за хранение запрещенных веществ, его несколько раз лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

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Шрамы в виде свастики на теле, голоса духов в голове. История неонациста Алексея Левкина — от койки в психбольнице до нападения на Белгородскую область

Как вместо срока за убийства нынешний участник украинской ДРГ оказался на свободе — в материале Daily Storm 30 июня 2023
Dailystorm - Шрамы в виде свастики на теле, голоса духов в голове. История неонациста Алексея Левкина — от койки в психбольнице до нападения на Белгородскую область
#происшествие #пропаганда нацизма #рэпер
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