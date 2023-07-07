Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за татуировку с Карлсоном со свастикой вместо пропеллера

Тверской районный суд Москвы арестовал на 13 суток рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) по административному делу о пропаганде нацистской символики. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.





Как пишет ТАСС, исполнителя привлекли к ответственности за татуировки с нацистской символикой: грифом на железном кресте и Карлсоном, у которого вместо пропеллера свастика. Рэпера задержали 6 июля.





Паше Технику 39 лет, он неоднократно привлекал внимание правоохранителей из-за проблем с наркотиками и алкоголем: в 2009 году рэпер получил пять лет колонии за хранение запрещенных веществ, его несколько раз лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде.