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На заводе в Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP
Проект на предприятии «Итэлма» является полностью коммерческим Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
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На заводе в Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP

Проект на предприятии «Итэлма» является полностью коммерческим

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

В Костроме на предприятии «Итэлма» запустили первое российское производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковушек. На церемонии запуска присутствовали глава Костромской области Сергей Ситников, замруководителя Минпромторга Василий Шпак, сенатор от региона Сергей Калашник и глава городской администрации Алексей Смирнов. Проект выполняется без привлечения субсидий или бюджетных средств.


Ранее системы ABS и ESP изготавливались на заводе Bosch в Самаре, но год назад производство на нем остановилось. В июне 2023-го актив купил ФГУП «НАМИ». ABS ранее также поставляли компании Valeo и Continental, но все операции были приостановлены.


Для запуска производства ABS и ESP в Костроме построили новый цех с полностью автоматизированной линией. Она отвечает всем международным стандартам. «Итэлма» получила лицензию, позволяющую локализовать все части систем ABS и ESP: электромотор, электронные комплектующие, корпус.


Мощности предприятия по выпуску ABS и ESP составляют 850 тысяч штук в год с возможностью расширения до 1,2 миллиона единиц при установке дополнительного оборудования, отметили в пресс-службе завода.


Автопроизводители в РФ, в частности «АвтоВАЗ», столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP в 2022 году. Власти решили ввести упрощенный техрегламент. Он допускал отсутствие ABS и ESP в выпускаемом автомобиле для недопущения приостановки конвейеров. В конце мая правительство постановило вернуть с декабря 2023 года установку системы ABS в обязательные требования к выпуску машин в России.


Научно-производственное предприятие «Итэлма» создает и производит широкий спектр электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта. Компания является лидером отечественной автоэлектроники. «Итэлма» намерена в будущем полностью покрыть спрос российских производителей.

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