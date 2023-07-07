Собянин рассказал, как улучшится экология на юго-востоке Москвы

Столичные власти реализовали ряд проектов на юго-востоке города, которые благоприятно повлияли на экологическую обстановку. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Градоначальник ранее рассказал, что власти разработают проект благоустройства парка «Кузьминки» на юго-востоке и учтут сохранение природного многообразия и создание комфортных условий для отдыха москвичей.





Собянин обратил внимание, что «по давней привычке» юго-восток столицы считается неблагополучным с экологической точки зрения, однако «этот стереотип давно уже устарел и имеет мало общего с реальностью».





По заверению мэра, власти за последние годы реализовали на юго-востоке несколько масштабных проектов. Они, как отметил Собянин, радикально улучшили экологию округа, всей Москвы и прилегающих районов области.





Мэр указал, что были рекультивированы две крупные свалки отходов и проведена реконструкция Люберецких очистных сооружений, обслуживающих половину столицы.





Кроме того, реконструированы очистные сооружения в Печатниках, а на месте свалки в этом районе появились парк и картодром. Также с помощью мероприятий по улучшению экологической обстановки в Капотне удалось добиться прекращения сбросов в Москву-реку и полностью рекультивировать землю, добавил Собянин.





Мэру Москвы Сергею Собянину 65 лет. Он занимает свою должность с 2010 года. Под его руководством территория столицы выросла в 2,5 раза. Были образованы два новых городских округа: Троицкий и Новомосковский (ТиНАО). С 2011 года сеть Московского метрополитена увеличилась в полтора раза. Модернизируются дорожные сети, в том числе ключевые развязки и вылетные магистрали.





Реализуются программы обновления общественного городского транспорта. Заданы новые стандарты благоустройства дворов и общественных пространств. В 2017 году Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда в Москве. Строятся новые школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы.





Ранее Собянин рассказал о масштабной работе по комплексному благоустройству пустующих территорий, где жители теперь могут заняться спортом и отдохнуть с детьми, покачаться на качелях и покататься велосипеде, полюбоваться цветущими растениями.





Президент страны Владимир Путин наградил Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Путин отметил его «большой вклад в социально-экономическое развитие» Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что успехи Собянина на посту мэра очевидны.