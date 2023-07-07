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«Вода не прощает фривольности»: врач-терапевт Кондрахин перечислил угрозы от купания в непроверенных местах
По его словам, ответственно подходить нужно не только в выбору водоема, но и пляжа undefined
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«Вода не прощает фривольности»: врач-терапевт Кондрахин перечислил угрозы от купания в непроверенных местах

По его словам, ответственно подходить нужно не только в выбору водоема, но и пляжа

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Инфо24» заявил, что россиянам ни в коем случае нельзя выбирать места для купания, которые не были одобрены специалистами. Он подчеркнул, что подобная самонадеянность может привести к серьезным последствиям, например, кожным заболеваниям, переломам или даже смерти в водоеме.


Эксперт пояснил, что при выборе водоема для отдыха следует учитывать несколько факторов: насколько он безопасен для посещения, в том числе с детьми, и присутствуют ли там спасательные службы. Необходимо также выяснить, может ли в случае чего туда быстро подъехать скорая помощь.


Не менее важен и выбор надлежащего пляжа. Необходимо сразу узнать, есть ли там кабинки для переодевания и урны для мусора, потому что иначе возникает риск «встречи» с различными отходами.


Помимо этого, важно не забывать о том, что сами по себе водоемы таят множество рисков, связанных с инфекционными заболеваниями. Поэтому, если водоем был проверен различными службами и выявлены проблемы в сфере микрофлоры, то нужно понимать, что инфекция может попасть на слизистую и губы, а последствия могут носить весьма серьезный характер.


Не менее важно знать, какое дно у водоема и присутствуют ли там камни, ведь иначе все может закончится переломом позвоночника. Не менее важно помнить, что на дне могут быть куски стекла.


Важно узнать, проводилась ли очистка водоема и нет ли в нем посторонних предметов. Опасность могут представлять и подводные течения с водоворотами, которые не видны и с которыми даже взрослому человеку непросто справиться, не говоря уже про детей.


Кондрахин подчеркнул, что «вода не терпит и не прощает фривольности», поэтому нужно всегда быть начеку, особенно с маленькими детьми. По его словам, бывали случаи, когда ребенок выпадал из поля зрения родителей и оказывался в подводной трясине, состоящей из тины, ила и водорослей.

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