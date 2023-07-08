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Шойгу проверил подготовку танкистов на полигоне в Южном военном округе
Все занятия проводятся под руководством ветеранов СВО, сообщили в Минобороны undefined
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Шойгу проверил подготовку танкистов на полигоне в Южном военном округе

Все занятия проводятся под руководством ветеранов СВО, сообщили в Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу посетил полигоны Южного военного округа (ЮВО), где проверил организацию боевой подготовки контрактников во вновь формируемых соединениях и воинских частях. В частности, он побывал на тренировках экипажей танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает Минобороны.


С танкистами проводятся не только занятия по вождению и боевой стрельбе, они также используют интерактивные тренажерные комплексы, позволяющие отрабатывать все элементы боевой подготовки, заявили в ведомстве. Военные высоко оценили Т-90М «Прорыв».


С контрактниками ведутся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи, говорится в Telegram-канале Минобороны. Курс интенсивной подготовки бойцов на полигонах длится 38 дней, добавили там. Ведомство опубликовало видео визита Шойгу на полигоны.


Командование ЮВО доложило Шойгу, что все занятия на полигонах ведутся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в зоне СВО на Украине. Помимо танкистов, одновременно ведется подготовка мотострелковых и артиллерийских подразделений. В обучении бойцы используют новую военную технику и современную экипировку, добавили в Минобороны.


Шойгу регулярно посещает полигоны, пункты управления войсками и оборонные предприятия. Так, в конце июня Минобороны сообщило о поездке главы ведомства на передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне СВО.

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Dailystorm - Шойгу доложил Путину о формировании в Вооруженных силах России резервной армии
#рф #сергей шойгу #армия
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