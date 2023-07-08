Новости
Новости
St
В Белгородской области приостановили возвращение жителей в Шебекино из-за обстрела ВСУ
Противник утром ударил по городу из реактивных систем залпового огня «Град» undefined
Новости

В Белгородской области приостановили возвращение жителей в Шебекино из-за обстрела ВСУ

Противник утром ударил по городу из реактивных систем залпового огня «Град»

Власти Белгородской области решили приостановить возвращение жителей в Шебекино после недавнего обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Строителям, которые занимаются восстановлением города, дали два дня выходных, добавил он.


Руководство региона будет ориентироваться по складывающейся оперативной обстановке, заявил губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.


Утром 8 июля Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла Шебекино из реактивных систем залпового огня «Град». Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, там начался пожар, также загорелись овощная база и автомобиль. Никто не пострадал.


Шебекино находится в нескольких километрах от границы с Украиной. Город регулярно подвергается обстрелам. В начале июня атаки участились, жители стали покидать Шебекино. 4 июля Гладков сообщил, что жителям города предложат вернуться из пунктов временного размещения в свои дома.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Губернатор Белгородской области Гладков уволил своего зама за некачественное восстановление Шебекина

Константин Полежаев снят с должности за систематическое невыполнение своих обязанностей, уточнил глава региона 4 июля 2023
Dailystorm - Губернатор Белгородской области Гладков уволил своего зама за некачественное восстановление Шебекина
#шебекино #белгородская область #рф #украина #гладков
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»