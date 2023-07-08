В Белгородской области приостановили возвращение жителей в Шебекино из-за обстрела ВСУ

Власти Белгородской области решили приостановить возвращение жителей в Шебекино после недавнего обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Строителям, которые занимаются восстановлением города, дали два дня выходных, добавил он.





Руководство региона будет ориентироваться по складывающейся оперативной обстановке, заявил губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.





Утром 8 июля Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла Шебекино из реактивных систем залпового огня «Град». Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, там начался пожар, также загорелись овощная база и автомобиль. Никто не пострадал.





Шебекино находится в нескольких километрах от границы с Украиной. Город регулярно подвергается обстрелам. В начале июня атаки участились, жители стали покидать Шебекино. 4 июля Гладков сообщил, что жителям города предложат вернуться из пунктов временного размещения в свои дома.