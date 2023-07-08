Зеленский посетил остров Змеиный спустя год после вывода оттуда российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Поездка состоялась спустя год после того, как Россия вывела оттуда свои войска. Кадры визита украинского лидера на остров опубликованы 8 июля, в 500-й день конфликта, в его Telegram-канале.





На видео Зеленский в сопровождении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и руководителя военной разведки Кирилла Буданова подплывает на моторной лодке к Змеиному. На острове президент возложил цветы к мемориалу.





Змеиный находится в Черном море, входит в состав Одесской области. 25 февраля 2022 года, на второй день СВО, Минобороны России сообщило о сдаче в плен украинского гарнизона на острове. Впоследствии ведомство неоднократно сообщало о попытках ВСУ ударить по Змеиному.





30 июня 2022 года Минобороны РФ объявило о выводе российских войск с острова. Ведомство назвало уход сил шагом доброй воли. В Минобороны заявили, что уходом со Змеиного Россия показала миру, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины.