В Подмосковье почти 120 населенных пунктов остались без света из-за ливней

В результате ливней в Подмосковье 116 населенных пунктов в девяти городских округах остались без электричества. Об этом сообщила региональная прокуратура.





Оперативные службы ликвидируют последствия непогоды, прокуратура контролирует восстановление объектов после ливней, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.





Ливни и грозы прошли в Подмосковье 7 июля. В семи городских округах упали 63 дерева, их уже убрали, также в регионе повреждено 16 автомобилей, сообщает Главное управление МЧС по Московской области. В Коломне от удара молнии пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь.