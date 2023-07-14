Молния убила подростка в Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области подросток погиб, когда в шалаш ударила молния. Об этом рассказал ТАСС глава района Олег Королев. Погибшему было 16 лет. Его 13-летний друг получил ожоги, но выжил.





По словам Королева, мальчики-пастухи находились во время грозы в шалаше. По предварительным данным, молния попала в шалаш, потому что подростки пользовались мобильными телефонами.





Межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области проводит расследование по факту смерти несовершеннолетнего.





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