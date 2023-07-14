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Украинские беспилотники атаковали Воронежскую и Курскую области
Главы этих регионов сообщили, что никто из местных жителей не пострадал и обошлось без разрушений инфраструктуры undefined
Новости

Украинские беспилотники атаковали Воронежскую и Курскую области

Главы этих регионов сообщили, что никто из местных жителей не пострадал и обошлось без разрушений инфраструктуры

Беспилотники упали на территорию Воронежской и Курской областей. Об этом рассказали главы этих регионов Александр Гусев и Роман Старовойт. Они отметили, что обстановка спокойная и никто из местных жителей не пострадал.


По словам Гусева, вечером силы ПВО выявили и уничтожили три дрона в нескольких километрах от Воронежа. Жертв, пострадавших и разрушений нет, написал глава Воронежской области в своем Telegram-канале.


Старовойт рассказал, что украинский дрон упал в городе Курчатове, в котором находится Курская АЭС. По словам губернатора, критически важные объекты после падения беспилотника и его последующей детонации не были повреждены.


Глава Курской области добавил, что в результате падения дрона пострадал лишь многоквартирный дом — у него посечены фасад и остекление.


Ранее система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. На подлете к городу сбиты несколько воздушных целей, заявлял губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал. По словам Гладкова, есть повреждение крыши в одном частном доме.

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Dailystorm - Минобороны России заявило о перехвате шести HIMARS и шести украинских беспилотников
#всу #губернатор #курская область #пво #беспилотник #воронежская область
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