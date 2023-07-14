Актриса Татьяна Васильева попала в больницу из-за проблем с сердцем

Актриса Татьяна Васильева госпитализирована. В ночь на 14 июля артистке стало плохо, сообщает РЕН ТВ. По его данным, у Васильевой проблемы с сердцем.





В два часа ночи актриса пожаловалась на плохое самочувствие и вызвала скорую. Предварительный диагноз, поставленный медиками, — гипертония.





Врачи оценивают состояние Васильевой как средней степени тяжести. Несколько дней 76-летняя актриса точно проведет в больнице, передает Telegram-канал «112».





В начале июня СМИ писали, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. Сообщалось, что у актрисы подозрение на инсульт.





Федосееву-Шукшину доставила в клинику карета скорой помощи. Позднее младшая дочь актрисы, Ольга Шукшина, сообщила, что ее 84-летняя мать находится на плановом обследовании в одном из лучших профилактических учреждений Москвы.





Ольга заявила NEWS.ru, что артистка находится в надежных руках. Она также призвала СМИ и блогеров «не создавать информационный шум» вокруг попадания матери в медучреждение.