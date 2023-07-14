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Актриса Татьяна Васильева попала в больницу из-за проблем с сердцем
Медики оценивают состояние артистки как средней степени тяжести undefined
Новости

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу из-за проблем с сердцем

Медики оценивают состояние артистки как средней степени тяжести

Актриса Татьяна Васильева госпитализирована. В ночь на 14 июля артистке стало плохо, сообщает РЕН ТВ. По его данным, у Васильевой проблемы с сердцем.


В два часа ночи актриса пожаловалась на плохое самочувствие и вызвала скорую. Предварительный диагноз, поставленный медиками, — гипертония.


Врачи оценивают состояние Васильевой как средней степени тяжести. Несколько дней 76-летняя актриса точно проведет в больнице, передает Telegram-канал «112».


В начале июня СМИ писали, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. Сообщалось, что у актрисы подозрение на инсульт.


Федосееву-Шукшину доставила в клинику карета скорой помощи. Позднее младшая дочь актрисы, Ольга Шукшина, сообщила, что ее 84-летняя мать находится на плановом обследовании в одном из лучших профилактических учреждений Москвы.


Ольга заявила NEWS.ru, что артистка находится в надежных руках. Она также призвала СМИ и блогеров «не создавать информационный шум» вокруг попадания матери в медучреждение.

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#актриса #госпитализация #татьяна васильева
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