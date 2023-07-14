Президент ЮАР заявил, что Путин прилетит на форум БРИКС

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса сообщил, что предстоящий саммит БРИКС в ЮАР пройдет в очном формате. Он также отметил, что в мероприятии будут участвовать лидеры всех пяти стран — членов организации, в том числе президент России Владимир Путин.





Он сказал, что распространялись слухи, якобы саммит будет проходить онлайн, однако это не так, приводит слова Рамапосы радиостанция Eyewitness News. «Все будет лицом к лицу, глаза в глаза», — подчеркнул он.





Ранее власти ЮАР заявили, что изучают возможность участия Путина на саммите в режиме онлайн из-за ордера Международного уголовного суда (МУС). Позже в ЮАР заявили, что готовятся принять закон, по которому «страна будет решать, кого арестовывать на своей территории по ордеру МУС, а кого — нет».





Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил Путина и Львову-Белову в военном преступлении — незаконной депортации и отправке детей с Украины в Россию.





БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение, основанное в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики пяти стран.





С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Последний 14-й саммит БРИКС прошел 24 июня 2022 года в Китае. В 2023-м встречу планируется провести в августе в ЮАР, а в 2024-м году — в России.