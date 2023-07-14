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На Урале произошла авария с обедненным ураном, один человек пострадал
В цехе случилась разгерметизация баллона undefined
Новости

На Урале произошла авария с обедненным ураном, один человек пострадал

В цехе случилась разгерметизация баллона

В городе Новоуральске Свердловской области на Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. По предварительной информации, один человек пострадал. 


Радиационная обстановка сохраняется в пределах допустимой нормы, опасности для жителей города нет, сообщили в городской администрации. ЧП случилось утром 14 июля. Объем разгерметизированного баллона составляет один кубический метр, уточнили в горадминистрации.


Персонал цеха эвакуирован, там проводится санитарная обработка. Предприятие работает в штатном режиме, причины инцидента устанавливаются, заявили в центре по связям с общественностью местной администрации. 


В феврале 2022 года из-за утечки аммиака во Владивостоке эвакуировали 420 рабочих предприятия пищевой промышленности. По предварительной информации, концентрация ядовитого вещества в воздухе в 10 раз превысила предельно допустимый уровень. По данным СМИ, объем утечки — три литра, а всего на предприятии хранится около семи тонн хладагента.

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#уран #свердловская область #чп
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