На Урале произошла авария с обедненным ураном, один человек пострадал

В городе Новоуральске Свердловской области на Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. По предварительной информации, один человек пострадал.





Радиационная обстановка сохраняется в пределах допустимой нормы, опасности для жителей города нет, сообщили в городской администрации. ЧП случилось утром 14 июля. Объем разгерметизированного баллона составляет один кубический метр, уточнили в горадминистрации.





Персонал цеха эвакуирован, там проводится санитарная обработка. Предприятие работает в штатном режиме, причины инцидента устанавливаются, заявили в центре по связям с общественностью местной администрации.





В феврале 2022 года из-за утечки аммиака во Владивостоке эвакуировали 420 рабочих предприятия пищевой промышленности. По предварительной информации, концентрация ядовитого вещества в воздухе в 10 раз превысила предельно допустимый уровень. По данным СМИ, объем утечки — три литра, а всего на предприятии хранится около семи тонн хладагента.