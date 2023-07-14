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Госдума приняла закон, запрещающий смену пола в России
Документ одобрен в заключительном, третьем чтении Фото: Global Look Press / Баранов Владимир
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Госдума приняла закон, запрещающий смену пола в России

Документ одобрен в заключительном, третьем чтении

Фото: Global Look Press / Баранов Владимир

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о запрете смены пола человека в России. Исключение составляют медицинские вмешательства, которые связанны с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также заболеваний с нарушением формирования половых органов у детей.


Инициатива о запрете смены пола в России оказалась в мае внесена на рассмотрение депутатами всех пяти думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.


В первом чтении депутаты приняли документ в июне, во втором — 13 июля. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» дополняется новой статьей. Она запрещает проводить медицинские вмешательств и применять лекарства, которые направлены на смену пола человека.


По словам зампреда думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, брак будет «аннулирован во всех случаях», если выяснится, что «супруг или оба сменили пол». Кроме того, сменившие пол люди будут лишены возможности усыновить детей и устанавливать над ними попечительство.


Ранее, в начале декабря, российский лидер Владимир Путин подписал закон о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Документ ввел ответственность за распространение этой пропаганды среди граждан любого возраста, а не только среди тех, кому меньше 18 лет, как было раньше. Поправки предусматривают штраф для физлиц до 400 тысяч рублей.


Также в мае глава Минюста Константин Чуйченко анонсировал проект о запрете смены пола в паспорте. По словам министра, за последние четыре года в России было зарегистрировано 400 случаев смены пола. За это время с данными гражданами было заключено 190 браков.


В ведомстве допускают, что сменившие пол в паспорте граждане могли усыновить детей. Проблема как медицинская не распространена, а случаи смены пола из-за заболеваний в РФ единичны, добавил Чуйченко.

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#смена пола #закон #депутаты #госдума
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