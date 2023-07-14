Ракетный крейсер «Петр Великий» выведут из состава ВМФ

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» было решено вывести из состава Военно-морского флота. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к ВМФ.





Предполагается, что это произойдет после ремонта атомного крейсера «Адмирал Нахимов». Командование флота уже приняло такое решение, указывает собеседник агентства. Часть членов экипажа, работающего на борту «Петра Великого», уже перевели на «Адмирала Нахимова», пояснил источник.





Строительство тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» началось в 1986 году. Он был спущен на воду 29 апреля 1989-го, а введен в эксплуатацию спустя почти девять лет — 18 апреля 1998 года. Наибольшая длина корабля превышает 250, а ширина составляет почти 30 метров.





При начале строительства судно называлось «Куйбышев», спустя какое-то время было переименовано в «Юрий Андропов», а в 1992 году в соответствии с указом президента России Бориса Ельцина получил свое нынешнее название — «Петр Великий» в честь первого русского императора. Всего на борту корабля могут работать 744 человека.





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