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«Не думайте, что в меня стреляли конкуренты»: зампред Госдумы Чернышов рассказал, что после ДТП чувствует себя «очень хорошо»
Политику наложили на руку лонгет, а в момент аварии он «даже не понял, что случилось» Борис Чернышов
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«Не думайте, что в меня стреляли конкуренты»: зампред Госдумы Чернышов рассказал, что после ДТП чувствует себя «очень хорошо»

Политику наложили на руку лонгет, а в момент аварии он «даже не понял, что случилось»

Борис Чернышов Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал Daily Storm, что попал в аварию и повредил руку, но чувствует себя «очень хорошо». По словам парламентария, он даже не понял, как случилось ДТП, однако обошлось без серьезных повреждений. Чернышов поблагодарил всех, кто переживал за него. Уже на следующей неделе он намерен продолжить встречи с избирателями.


«Все будет хорошо. Не думайте, что в меня стрелял кто-то из моих конкурентов. Это было не так. Все нормально. Берегите себя. Я себя очень хорошо чувствую. На следующей неделе продолжу встречи с избирателями. И посылаю всем лучи добра. Всех люблю!» — сказал вице-спикер Госдумы, которого Московская городская избирательная комиссия 12 июля зарегистрировала в качестве кандидата на пост мэра Москвы.


«Я крайне благодарен, что буквально за первые 10 минут после того, как сообщение [о ДТП] вышло на лентах, мне написали более пяти тысяч человек и сказали, как сильно меня поддерживают. Я не заслуживаю, возможно, даже такого добра и очень всех люблю. Вы все большие молодцы!» — заявил Чернышов.


В своем Telegram-канале «ЧЕРНЫШОВ / Москва / ЛДПР» вице-спикер Госдумы уточнил, что других пострадавших в ДТП, кроме него, нет. По словам Чернышова, «из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лонгет».


Политик рассказал, что в момент аварии был на заднем сиденье и беседовал по телефону, а за рулем «был профессиональный водитель». Чернышов отметил, что медики быстро прибыли на место ДТП «и профессионально сделали свое дело». Кандидат в мэры столицы также успокоил, что он «цел» и готов к встрече с москвичами.

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