Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками к сторонникам Навального

Сотрудники СКР пришли с обысками к сторонникам политика Алексея Навального*. Мероприятия СК РФ проводились в рамках дела по участию в деятельности экстремистского сообщества в Тамбове, Москве, Твери и Смоленске.





Также известно, что те, кого представители правоохранительных органов посетили с обысками, осуществляли финансирование экстремистской организации.





Сейчас отбывающий наказание в ИК-6 во Владимирской области Навальный проходит обвиняемым сразу по шести статьям Уголовного кодекса России. Кроме создания экстремистского сообщества, оппозиционеру вменяют: финансирование экстремизма; публичные призывы к экстремизму; вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни; создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан; реабилитацию нацизма.





*Навальный внесен в список экстремистов





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