Три человека ранены при взрыве машины в Белгороде

В жилом квартале Белгорода произошел взрыв в автомобиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он рассказал, что ранения получили три человека, в том числе несовершеннолетний. Всех пострадавших госпитализировали.





Ранило мужчину, который в момент взрыва находился в салоне автомобиля. Также пострадали двое случайных прохожих (мама с ребенком), уточнил губернатор Белгородской области.





По предварительной информации, бомба была прикреплена к днищу Chevrolet Cruze. Его 36-летний владелец получил осколочное ранение левой ноги.





Проходившие рядом мама с ребенком также получили осколочные ранения нижних конечностей. Врачи оценивают состояние всех пострадавших как средней степени тяжести, сообщил губернатор.





По словам Гладкова, будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости власти региона готовы отправить всех раненых на лечение в столицу, отметил глава Белгородской области.





Гладков, как он сам сообщил, выехал на место взрыва. Угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. На месте работают оперативные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.