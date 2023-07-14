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Верховная рада приняла закон о праздновании Рождества 25 декабря
Также изменятся даты Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц undefined
Новости

Верховная рада приняла закон о праздновании Рождества 25 декабря

Также изменятся даты Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, согласно которому Рождество в стране будет отмечаться 25 декабря, а не 7 января. За принятие закона проголосовал 241 депутат при 226 необходимых. Помимо Рождества, также переносится празднование Дня украинской государственности с 28 на 15 июля и Дня защитников и защитниц Украины с 14 на 1 октября. 


28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который переносит дату Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. 


В пояснительной записке к документу сказано, что якобы «украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни». Также приводятся сведения, что большинство православных христиан мира празднуют Рождество 25 декабря.


В тот же день Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально наделяет английский на Украине статусом языка международного общения. В случае принятия закона им будут обязаны владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.

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#верховная рада #владимир зеленский #рождество
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