Верховная рада приняла закон о праздновании Рождества 25 декабря

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, согласно которому Рождество в стране будет отмечаться 25 декабря, а не 7 января. За принятие закона проголосовал 241 депутат при 226 необходимых. Помимо Рождества, также переносится празднование Дня украинской государственности с 28 на 15 июля и Дня защитников и защитниц Украины с 14 на 1 октября.





28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который переносит дату Рождества Христова с 7 января на 25 декабря.





В пояснительной записке к документу сказано, что якобы «украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни». Также приводятся сведения, что большинство православных христиан мира празднуют Рождество 25 декабря.





В тот же день Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально наделяет английский на Украине статусом языка международного общения. В случае принятия закона им будут обязаны владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.