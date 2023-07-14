Семьи погибших при создании укреплений в приграничных регионах получат по пять миллионов рублей

Семьи работников, возводящих фортификационные сооружения на приграничных территориях России, получат по пять миллионов рублей в случае их гибели. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Согласно документу, при ранении таким гражданам полагается по три миллиона рублей. Ранее такие же выплаты были введены для военных, спасателей и добровольцев, находящихся в зоне проведения СВО на Украине.





В тексте указа главы государства уточняется, что данная мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.





Решение распространяется как на чиновников, так и на других россиян. Выплату в пять миллионов рублей власти станут перечислять семьям тех, кто скончался в течение года со дня ранения, полученного при работе над укреплениями. Матпомощь полагается супругам, родителям, детям и иждивенцам погибшего, а при их отсутствии — братьям и сестрам.





Если сначала такому человеку было перечислено три миллиона рублей после ранения, то в случае смерти выплата семье погибшего будет скорректирована на эту сумму.





Путин также поручил кабмину в течение 30 дней определить источники финансирования, порядок назначения и проведения таких выплат. Кроме того, правительству следует выработать механизм, по которому будут устанавливать причинно-следственную связь между ранением и смертью. Указ Путина распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля прошлого года.