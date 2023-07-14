Новости
Новости
St
Семьи погибших при создании укреплений в приграничных регионах получат по пять миллионов рублей
Такой указ подписал российский лидер Владимир Путин undefined
Новости

Семьи погибших при создании укреплений в приграничных регионах получат по пять миллионов рублей

Такой указ подписал российский лидер Владимир Путин

Семьи работников, возводящих фортификационные сооружения на приграничных территориях России, получат по пять миллионов рублей в случае их гибели. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Согласно документу, при ранении таким гражданам полагается по три миллиона рублей. Ранее такие же выплаты были введены для военных, спасателей и добровольцев, находящихся в зоне проведения СВО на Украине.


В тексте указа главы государства уточняется, что данная мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.


Решение распространяется как на чиновников, так и на других россиян. Выплату в пять миллионов рублей власти станут перечислять семьям тех, кто скончался в течение года со дня ранения, полученного при работе над укреплениями. Матпомощь полагается супругам, родителям, детям и иждивенцам погибшего, а при их отсутствии — братьям и сестрам.


Если сначала такому человеку было перечислено три миллиона рублей после ранения, то в случае смерти выплата семье погибшего будет скорректирована на эту сумму.


Путин также поручил кабмину в течение 30 дней определить источники финансирования, порядок назначения и проведения таких выплат. Кроме того, правительству следует выработать механизм, по которому будут устанавливать причинно-следственную связь между ранением и смертью. Указ Путина распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля прошлого года.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#регионы #выплаты #погибшие #указ президента #путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»