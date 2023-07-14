На «Московских ярмарках» можно найти большое разнообразие ягод и фруктов

Нам открыли небольшой секрет — стоит съедать всего по стакану ягод ежедневно, чтобы быть здоровым, энергичным и красивым. И конечно, на «Московских ярмарках» вы сможете купить любую ягоду. На прилавках представлено все разнообразие ягод: клубника, черешня, голубика, малина, ежевика. Есть и необычный для средней полосы России тутовник, но он тоже выращивается в нашей стране.





Продавцы рассказали, что если раньше ягоды завозились из дальних стран, то в последние годы эта отрасль хозяйства стала обретать популярность и у местных садоводов. Продукция в основном отечественная, а это значит, можно быть уверенным, что покупаешь свежий и натуральный товар.





Раз в неделю продавцы делают скидку на один товар — это позволяет еще больше сэкономить на покупках. Для пенсионеров и обладателей социальных карт скидка предоставляется с 12:00 до 16:00.





Не только фруктами можно поживиться на «Московских ярмарках». Например, здесь есть продукция от «Частной сыроварни №1» из Подольска. С выбором помогут определиться радушные продавцы. Адрес павильона проекта, расположенного на юге Москвы, вы найдете по ссылке.