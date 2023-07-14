Новости
Новости
St
На «Московских ярмарках» можно найти большое разнообразие ягод и фруктов
В основном продукция отечественная и высокого качества undefined
Новости

На «Московских ярмарках» можно найти большое разнообразие ягод и фруктов

В основном продукция отечественная и высокого качества

Большое разнообразие сезонных фруктов, овощей и ягод вы сможете найти на улице Москворечье. Там находится павильон «Московских ярмарок». Здесь представлены российская продукция и товары из стран СНГ. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Нам открыли небольшой секрет — стоит съедать всего по стакану ягод ежедневно, чтобы быть здоровым, энергичным и красивым. И конечно, на «Московских ярмарках» вы сможете купить любую ягоду. На прилавках представлено все разнообразие ягод: клубника, черешня, голубика, малина, ежевика. Есть и необычный для средней полосы России тутовник, но он тоже выращивается в нашей стране. 


Продавцы рассказали, что если раньше ягоды завозились из дальних стран, то в последние годы эта отрасль хозяйства стала обретать популярность и у местных садоводов. Продукция в основном отечественная, а это значит, можно быть уверенным, что покупаешь свежий и натуральный товар.  


Раз в неделю продавцы делают скидку на один товар — это позволяет еще больше сэкономить на покупках. Для пенсионеров и обладателей социальных карт скидка предоставляется с 12:00 до 16:00. 


Не только фруктами можно поживиться на «Московских ярмарках». Например, здесь есть продукция от «Частной сыроварни №1» из Подольска. С выбором помогут определиться радушные продавцы. Адрес павильона проекта, расположенного на юге Москвы, вы найдете по ссылке. 

#фестиваль #московские ярмарки #москва #ярмарка #торговля
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»