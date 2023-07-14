Пенсионерка погибла под обстрелами ВСУ в Брянской области

В Брянской области пожилая женщина погибла после обстрела украинской армии. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По словам Богомаза, также были ранены трое мирных жителей, в том числе 16-летний подросток.





Губернатор уточнил, что ВСУ атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района. Погибшей оказалась женщина 1939 года рождения.





Все раненые госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Кроме того, после обстрелов украинских военных загорелись три жилых дома. Оперативные службы ликвидируют последствия удара ВСУ.





Трубчевский район — один из шести приграничных районов Брянской области. Украинские военные постоянно обстреливают прилегающие к границе территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.





В ночь на 14 июля беспилотники упали на территорию Воронежской и Курской областей. Главы этих регионов Александр Гусев и Роман Старовойт сообщили, что обстановка спокойная и никто из местных жителей не пострадал.





По словам Гусева, силы ПВО выявили и уничтожили три дрона в нескольких километрах от Воронежа. Старовойт рассказал, что беспилотник упал в городе Курчатове, в котором находится Курская АЭС. Губернатор добавил, что критически важные объекты после падения дрона и его последующей детонации не были повреждены.