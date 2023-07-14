Новости
Новости
St
Пенсионерка погибла под обстрелами ВСУ в Брянской области
Еще трое мирных жителей, включая 16-летнего подростка, получили ранения, сообщил глава региона Александр Богомаз undefined
Новости

Пенсионерка погибла под обстрелами ВСУ в Брянской области

Еще трое мирных жителей, включая 16-летнего подростка, получили ранения, сообщил глава региона Александр Богомаз

В Брянской области пожилая женщина погибла после обстрела украинской армии. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По словам Богомаза, также были ранены трое мирных жителей, в том числе 16-летний подросток.


Губернатор уточнил, что ВСУ атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района. Погибшей оказалась женщина 1939 года рождения.


Все раненые госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Кроме того, после обстрелов украинских военных загорелись три жилых дома. Оперативные службы ликвидируют последствия удара ВСУ.


Трубчевский район — один из шести приграничных районов Брянской области. Украинские военные постоянно обстреливают прилегающие к границе территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.


В ночь на 14 июля беспилотники упали на территорию Воронежской и Курской областей. Главы этих регионов Александр Гусев и Роман Старовойт сообщили, что обстановка спокойная и никто из местных жителей не пострадал.


По словам Гусева, силы ПВО выявили и уничтожили три дрона в нескольких километрах от Воронежа. Старовойт рассказал, что беспилотник упал в городе Курчатове, в котором находится Курская АЭС. Губернатор добавил, что критически важные объекты после падения дрона и его последующей детонации не были повреждены.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Украинские беспилотники атаковали Воронежскую и Курскую области

Главы этих регионов сообщили, что никто из местных жителей не пострадал и обошлось без разрушений инфраструктуры 14 июля 2023
Dailystorm - Украинские беспилотники атаковали Воронежскую и Курскую области
#всу #пенсионерка #обстрелы #раненые #брянская область #погибшие #александр богомаз
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»