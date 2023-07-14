Сын Светланы Светличной сообщил, что ничего не знает о самочувствии матери

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов затруднился ответить на вопрос о том, как она себя чувствует. Сообщалось, что актриса находится под наблюдением врачей и пребывает в настолько нестабильном состоянии, что набросилась на медсестру. Между тем Ивашов-младший дает понять, что он не в теме.
О том, что Светличная находится в каком-то медицинском учреждении, стали говорить еще в ноябре 2022-го. По сведениям канала «112», актрисе диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. Она не может обходиться без посторонней помощи. Не помнит, где снималась. И считает, что ей всего 41 год.
Однако уже в феврале невестка Светланы Афанасьевны Ольга заверила Daily Storm, что ее свекровь скоро выпишут. А на вопрос о ее самочувствии ответила, что она «ничего».
«Ну а что вы хотите? — пояснила женщина. — Человеку скоро 83. А даже молодые болеют!»
С тех пор прошло почти полгода, но, как пишут в СМИ, Светличная опять в клинике и даже пыталась напасть на медицинскую сестру. А ее сын Алексей Ивашов заявляет, что ничего о ней не знает.
«Я не в курсе, потому что я в больнице, — отвечает мужчина, когда мы спрашиваем его про самочувствие матери. — У меня плановое обследование».
«Но вы ведь поддерживаете с ней какую-то связь?»
«Да ничего мы не поддерживаем! Вот и все, что я могу вам сказать!»
При этом телефон самой артистки молчит...
Не отвечают и люди, считающиеся ее друзьями.
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (Гюмри) Армянской ССР. В 1958 году поступила во ВГИК на курс Михаила Ромма и снялась в самых культовых картинах своего времени: от комедии «Бриллиантовая рука» до фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны».
Но это было тогда. По ту сторону камеры. В последнее время артистка признавалась, что она несчастна и очень скучает по уже ушедшим родным.
«Кого мне больше всего недостает? — размышляла она в интервью Daily Storm. — Я хотела бы увидеть маму или папу. Володю своего (мужа, который умер в возрасте всего 55 лет). Близких, которые меня любили и берегли».