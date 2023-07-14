Сын Светланы Светличной сообщил, что ничего не знает о самочувствии матери

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов затруднился ответить на вопрос о том, как она себя чувствует. Сообщалось, что актриса находится под наблюдением врачей и пребывает в настолько нестабильном состоянии, что набросилась на медсестру. Между тем Ивашов-младший дает понять, что он не в теме.

О том, что Светличная находится в каком-то медицинском учреждении, стали говорить еще в ноябре 2022-го. По сведениям канала «112», актрисе диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. Она не может обходиться без посторонней помощи. Не помнит, где снималась. И считает, что ей всего 41 год.

Однако уже в феврале невестка Светланы Афанасьевны Ольга заверила Daily Storm, что ее свекровь скоро выпишут. А на вопрос о ее самочувствии ответила, что она «ничего».

«Ну а что вы хотите? — пояснила женщина. — Человеку скоро 83. А даже молодые болеют!»

С тех пор прошло почти полгода, но, как пишут в СМИ, Светличная опять в клинике и даже пыталась напасть на медицинскую сестру. А ее сын Алексей Ивашов заявляет, что ничего о ней не знает.