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Сын Светланы Светличной сообщил, что ничего не знает о самочувствии матери
В СМИ снова пишут, что актриса в клинике Коллаж: Daily Storm
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Сын Светланы Светличной сообщил, что ничего не знает о самочувствии матери

В СМИ снова пишут, что актриса в клинике

Коллаж: Daily Storm

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов затруднился ответить на вопрос о том, как она себя чувствует. Сообщалось, что актриса находится под наблюдением врачей и пребывает в настолько нестабильном состоянии, что набросилась на медсестру. Между тем Ивашов-младший дает понять, что он не в теме. 

 

О том, что Светличная находится в каком-то медицинском учреждении, стали говорить еще в ноябре 2022-го. По сведениям канала «112», актрисе диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. Она не может обходиться без посторонней помощи. Не помнит, где снималась. И считает, что ей всего 41 год.

 

Однако уже в феврале невестка Светланы Афанасьевны Ольга заверила Daily Storm, что ее свекровь скоро выпишут. А на вопрос о ее самочувствии ответила, что она «ничего».  

 

«Ну а что вы хотите? — пояснила женщина. — Человеку скоро 83. А даже молодые болеют!»

 

С тех пор прошло почти полгода, но, как пишут в СМИ, Светличная опять в клинике и даже пыталась напасть на медицинскую сестру. А ее сын Алексей Ивашов заявляет, что ничего о ней не знает.

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Светлана Светличная
Светлана Светличная Фото: Global Look Press / Елена Сикорская

«Я не в курсе, потому что я в больнице, — отвечает мужчина, когда мы спрашиваем его про самочувствие матери. — У меня плановое обследование».

 

«Но вы ведь поддерживаете с ней какую-то связь?»

 

«Да ничего мы не поддерживаем! Вот и все, что я могу вам сказать!»

 

При этом телефон самой артистки молчит...

 

Не отвечают и люди, считающиеся ее друзьями.

 

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (Гюмри) Армянской ССР. В 1958 году поступила во ВГИК на курс Михаила Ромма и снялась в самых культовых картинах своего времени: от комедии «Бриллиантовая рука» до фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны».

 

Но это было тогда. По ту сторону камеры. В последнее время артистка признавалась, что она несчастна и очень скучает по уже ушедшим родным.

 

«Кого мне больше всего недостает? — размышляла она в интервью Daily Storm. — Я хотела бы увидеть маму или папу. Володю своего (мужа, который умер в возрасте всего 55 лет). Близких, которые меня любили и берегли».

#бриллиантовая рука #алексей ивашов #легенды кино #место встречи изменить нельзя #владимир ивашов #семнадцать мгновений весны #светлана светличная
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