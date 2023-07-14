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Омбудсмен Подмосковья: Мать, заставлявшая дочь снимать порно, считает, что это нормально
Ролики сексуального характера снимали с января 2022 года Фото: Global Look Press / imagebroker
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Омбудсмен Подмосковья: Мать, заставлявшая дочь снимать порно, считает, что это нормально

Ролики сексуального характера снимали с января 2022 года

Фото: Global Look Press / imagebroker

В Подмосковье силовики задержали жительницу Яхромы, принуждавшую 16-летнюю дочь снимать ее любовные утехи с сожителем. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила Daily Storm, что съемки порнографии продолжались на протяжении полутора лет. Сейчас девочкой занимаются органы опеки, с ней работают психологи.


«По данным полиции, девочка привлекалась к съемкам «семейных видео» неоднократно с января прошлого года. В отношении сожителя матери возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ [«Развратные действия»], он задержан. Мама пока под подпиской о невыезде», — сказала Мишонова.


«Судьбой детей занимается опека. С девочкой работают психологи, оценивают ее состояние как удовлетворительное. Мама, к сожалению, не видит ничего предосудительного в произошедшем и не понимает причины такого резонанса», — добавила Омбудсмен.


Мишонова уточнила, что 16-летняя девочка — старшая дочь женщины от предыдущего брака. У задержанной также есть еще один ребенок, однако его возраст не уточняется. При этом их мать уже неоднократно попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе из-за проблем с алкоголем, уточнила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье.


Заметка дополняется...

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#порно #московская область #подростки #рф
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