Спасатели нашли живой пропавшую в горах Адыгеи девочку

Пропавшая в горах Адыгеи 11-летняя девочка найдена. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. Ребенка уже передали родителям.





Кумпилов уточнил, что состояние здоровья школьницы удовлетворительное. Он рад, что «история завершилась благополучно».





Глава Адыгеи также поблагодарил сотрудников МЧС и всех участников поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти девочку.





Кумпилов напомнил подписчикам, что горы — территория, где требуются особая осторожность и соблюдение всех правил безопасности.





Поиски школьницы начались утром 14 июля. Она отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах Адыгеи. Очевидцы в последний раз видели ребенка вечером 13 июля в районе горного озера Псенодах, куда девочка пошла на прогулку с родителями. Однако на турбазу ребенок не вернулся и родители забили тревогу.





Ночью спасатели направились в район Майкопского перевала, а затем на место вылетел вертолет Ка-32. Сотрудники МЧС также высадились у озера Псенодах.