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Спасатели нашли живой пропавшую в горах Адыгеи девочку
Ребенка уже передали родителям, сообщили местные власти undefined
Новости

Спасатели нашли живой пропавшую в горах Адыгеи девочку

Ребенка уже передали родителям, сообщили местные власти

Пропавшая в горах Адыгеи 11-летняя девочка найдена. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. Ребенка уже передали родителям.


Кумпилов уточнил, что состояние здоровья школьницы удовлетворительное. Он рад, что «история завершилась благополучно».


Глава Адыгеи также поблагодарил сотрудников МЧС и всех участников поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти девочку.


Кумпилов напомнил подписчикам, что горы — территория, где требуются особая осторожность и соблюдение всех правил безопасности.


Поиски школьницы начались утром 14 июля. Она отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах Адыгеи. Очевидцы в последний раз видели ребенка вечером 13 июля в районе горного озера Псенодах, куда девочка пошла на прогулку с родителями. Однако на турбазу ребенок не вернулся и родители забили тревогу.


Ночью спасатели направились в район Майкопского перевала, а затем на место вылетел вертолет Ка-32. Сотрудники МЧС также высадились у озера Псенодах.

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Очевидцы рассказали, что пропавшие в Пермском крае туристы живы

Вместе со взрослыми в группе находятся 11 детей 11 июля 2023
Dailystorm - Очевидцы рассказали, что пропавшие в Пермском крае туристы живы
#спасатели #гора #адыгея #дети #туристы
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