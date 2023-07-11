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Очевидцы рассказали, что пропавшие в Пермском крае туристы живы
Вместе со взрослыми в группе находятся 11 детей undefined
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Очевидцы рассказали, что пропавшие в Пермском крае туристы живы

Вместе со взрослыми в группе находятся 11 детей

Группа из 22 туристов, пропавшая во время сплава по реке Усьве в Пермском крае, жива. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. Им рассказали очевидцы, что видели туристов с детьми за 30 километров до конца маршрута.


Группу туристов видели возле села Безгодово, все взрослые и дети живы и здоровы, сказал собеседник агентства. По словам источника, на реке сухие перекаты, поэтому туристы идут медленно.


В министерстве территориальной безопасности региона сообщили, что туристов 10 июля видел егерь в районе Грузинского моста. По данным ведомства, в поиске туристов принимают участие 18 спасателей.


Группа была не зарегистрирована, отмечали в региональном управлении МЧС. Туристы начали сплав неделю назад, 4 июля, из поселка Средняя Усьва. Протяженность маршрута — 175 километров. 9 июля туристы должны были прибыть в поселок Усьва, но так и не вышли на связь, после чего людей начали искать.


Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале отметил, что река Усьва сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно, и выразил надежду, что все обойдется. Губернатор также поручил экстренным службам усилить поисковые работы туристической группы в Горнозаводском округе и привлечь для этого все необходимые средства.

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Группа туристов из 22 человек пропала в Пермском крае

Среди них 11 детей 11 июля 2023
Dailystorm - Группа туристов из 22 человек пропала в Пермском крае
#туристы #очевидцы #пермский край
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