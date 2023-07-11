Группа туристов из 22 человек пропала в Пермском крае

Группа из 22 туристов пропала во время сплава по реке Усьве в Пермском крае. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве уточнили, что среди пропавших 11 детей.





Группа начала сплав неделю назад, 4 июля, из поселка Средняя Усьва, пишет РИА Новости. Протяженность маршрута — 175 километров. 9 июля туристы должны были прибыть в поселок Усьва, однако так и не вышли на связь.





Группа была не зарегистрирована, и поэтому ведомство не обладает всей необходимой информацией для поисков. Сейчас все уточняется, параллельно осуществляется поиск, заявили в Главном управлении МЧС по Пермскому краю.





Ранее спасатели нашли группу из четырех туристов, которые не могли спуститься с Эльбруса на высоте 5300 метров из-за непогоды. Люди были эвакуированы на высоту 3800 метров и от дальнейшей помощи сотрудников МЧС отказались.