Труп пропавшей 12-летней школьницы нашли в лесу в Челябинской области

В городе Симе Челябинской области нашли труп школьницы, пропавшей два дня назад, сообщает издание «74.ru». Тело ребенка нашли у дороги, ведущей на ферму. Девочке было 12 лет.





Школьница вечером 9 июля возвращалась домой из парка. В поисках девочки участвовали волонтеры и полицейские. «74.ru» писал, что девочка воспитывалась в благополучной семье, из дома раньше не уходила.





Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, правоохранители задержали подозреваемого. В ведомстве сообщили, что мужчина ударил школьницу ножом и скрыл ее тело в лесу.





Агентство URA.ru пишет, что в убийстве подозревают отца одной из подруг девочки. По предварительным данным, он закопал тело ребенка и выбросил ее рюкзак в реку. Течением его прибило к берегу. По информации агентства, задержанный сознался в убийстве. Его показания подтверждают камеры видеонаблюдения.