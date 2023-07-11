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Общественники предложили отправлять бездомных на работу
Инициатива направлена в Минтруд и Минздрав Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский
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Общественники предложили отправлять бездомных на работу

Инициатива направлена в Минтруд и Минздрав

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Общественная палата (ОП) и Совет по попечительству в соцсфере при кабмине предложили выявлять бездомных людей, идентифицировать их с помощью МВД и отправлять на работу. Об этом сообщают «Ведомости». Письмо с этой инициативой уже направлено в Минтруд и Минздрав. Документ подписали члены правительственного Совета Наталья Починок и Елена Тополева-Солдунова.


В материале говорится, что вместе с письмом направлен проект Минсоцразвития Подмосковья. Документ определяет порядок взаимодействия между чиновниками и организациями «по выявлению и жизнеустройству лиц без определенного места жительства». Общественники считают, что такой документ следует использовать во всех регионах.


Отмечается, что бездомных могут выявлять не только правоохранители и соцорганизации, но и физические и юридические лица. Они могут сообщать о бездомных по телефону 112. По плану спустя 20 минут на место должна приехать скорая и полиция, которой предстоит провести дактилоскопию и идентификацию личности человека.


Если бездомный не допускал правонарушений — информацию о гражданине направляют в Центр социальной адаптации. Он определит дальнейший порядок действий. Тех, кто не может себя обслуживать, направляют в центр, дееспособных — в «социально-трудовые дома», женщин — в кризисные центры. При этом бездомный вправе отказаться от помощи.


Позднее в Минтруде ответили изданию, что не поддерживают такую инициативу общественников, поскольку трудоустройство граждан и так возможно по нормам Трудового кодекса.


Глава президентского Совета по права человека (СПЧ) Валерий Фадеев признался, что «не в восторге от такой гуманистической акции» насчет бездомных. Большинство таких людей попросту не хотят трудиться, убежден Фадеев. Это происходит не потому, что бездомные «особо злобные или ленивые», а из-за того, что они «очень тяжело социализируются», пояснил глава СПЧ.

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#бездомные #общественная палата #работа
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