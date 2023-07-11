СКР переквалифицировал дело о нападении на военкома в Иркутской области на теракт

Завершено расследование уголовного дела о нападении на военкома Усть-Илимска Иркутской области, его переквалифицировали на теракт и незаконные изготовление и хранение оружия (статьи 205, 223 и 222 УК РФ). Дело передали в суд. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.





Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла 26 сентября 2022 года, через пять дней после начала частичной мобилизации. Преступник три раза выстрелил из обреза в военкома Александра Елисеева и ранил его, затем разлил и поджег горючую жидкость. Нападавший попытался скрыться, но его задержали, напомнили в СКР. В ведомстве отметили, что мужчина устроил теракт в военкомате «в целях срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника».





Изначально дело о стрельбе в военкомате возбудили по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 Уголовного кодекса.





Пострадавшего военкома выписали из больницы в середине ноября. Он называл свое спасение «возвращением из ниоткуда». 29 медиков, спасших Елисеева, получили почетные грамоты и благодарности от властей Иркутской области.