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СКР переквалифицировал дело о нападении на военкома в Иркутской области на теракт
Материалы переданы в суд undefined
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СКР переквалифицировал дело о нападении на военкома в Иркутской области на теракт

Материалы переданы в суд

Завершено расследование уголовного дела о нападении на военкома Усть-Илимска Иркутской области, его переквалифицировали на теракт и незаконные изготовление и хранение оружия (статьи 205, 223 и 222 УК РФ). Дело передали в суд. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.


Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла 26 сентября 2022 года, через пять дней после начала частичной мобилизации. Преступник три раза выстрелил из обреза в военкома Александра Елисеева и ранил его, затем разлил и поджег горючую жидкость. Нападавший попытался скрыться, но его задержали, напомнили в СКР. В ведомстве отметили, что мужчина устроил теракт в военкомате «в целях срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника».


Изначально дело о стрельбе в военкомате возбудили по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 Уголовного кодекса.


Пострадавшего военкома выписали из больницы в середине ноября. Он называл свое спасение «возвращением из ниоткуда». 29 медиков, спасших Елисеева, получили почетные грамоты и благодарности от властей Иркутской области.

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«Профессионал и патриот России»: в администрации Усть-Илимска рассказали о раненом военкоме

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Dailystorm - «Профессионал и патриот России»: в администрации Усть-Илимска рассказали о раненом военкоме
#терроризм #теракт #происшествие #военкомат #иркутская область
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