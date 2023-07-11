В Калужской области задержали второго подозреваемого в снятии скальпа с парня из-за цвета волос

Полицейские задержали второго подозреваемого в снятии скальпа с молодого человека из-за зеленого цвета волос. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина задержан в Обнинске Калужской области.





Нападение на парня произошло 9 июля возле торгового центра «Кристалл» в подмосковной Электростали. Telegram-каналы писали, что двум мужчинам не понравилась прическа парня и возник конфликт. Нападавшие срезали с молодого человека волосы и зацепили кожу головы. Пострадавшему 19 лет, сейчас он в больнице.





Одна из сотрудниц пиццерии «Папа Джонс» в ТЦ «Кристалл» рассказывала Daily Storm, что она с коллегами пыталась помочь пострадавшему. По ее словам, лично молодого человека ни она, ни ее коллеги не знают, но он «приходил постоянно в соседнее заведение, в «Красное&Белое».





Первого нападавшего задержали 10 июля, им оказался житель Коми 1999 года рождения. Второй задержанный — житель Калужской области 1993 года рождения, сообщает МВД.