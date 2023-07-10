В Электростали двое неизвестных избили молодого человека и срезали с него скальп

Двое неизвестных избили молодого человека и срезали с него скальп возле торгового центра «Кристалл» в Электростали. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах, уточнив, что нападавшие стали пренебрежительно обращаться к молодому человеку из-за его прически.





В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что инцидент произошел 9 июля. В настоящее время пострадавший госпитализирован с телесными повреждениями. Сотрудниками полиции принимаются меры для установления и задержания всех лиц, совершивших данное преступление.





Вскоре в ведомстве сообщили, что полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 24-летний житель Коми. В настоящее время силовиками принимаются все меры к задержанию его сообщника.





Сотрудники пиццерии «Папа Джонс» в ТЦ «Кристалл» пытались оказать помощь пострадавшему на месте. Об этом Daily Storm рассказала одна из работниц заведения.





«Ко мне подбежали сотрудники «Красное&Белое» и попросили помочь. Мы просто помогали, моя начальница с ним пыталась поговорить, чтобы он не уходил. Он говорил, что в глазах темнеет. Как скорая приехала — его забрала», — рассказала собеседница.





По ее словам, лично молодого человека ни она, ни ее коллеги не знают, но он «приходил постоянно в соседнее заведение, в «Красное&Белое».





По факту произошедшего в Электростали возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».