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В Москве открылся штаб общественной поддержки Собянина
Он призван сплотить всех жителей столицы «ради нашей общей победы», отметил Петр Толстой undefined
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В Москве открылся штаб общественной поддержки Собянина

Он призван сплотить всех жителей столицы «ради нашей общей победы», отметил Петр Толстой

Штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина начал работать в Цифровом деловом пространстве столицы. Он расположился на улице Покровка, 47, о чем сообщил вице-спикер Госдумы, секретарь московского отделения «Единой России» Петр Толстой.


Старт работе штаба Толстой дал вместе с доверенными лицами кандидата на пост главы города, депутатами и общественными деятелями. Этот штаб призван «сплотить все общественные силы и движения, всех москвичей ради нашей общей победы».


Политик отметил, что пространство на Покровке сможет объединить не только авторитетных профессионалов, но и всех жителей, готовых поделиться собственными идеями по развитию Москвы. Толстой напомнил, что мэр столицы всегда опирается на мнение граждан, поэтому в первую очередь в штабе открыта общественная приемная для работы с их инициативами.


Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков в свою очередь заявил, что кандидатуру Собянина поддерживают во всех ключевых сферах жизни Москвы: культуре, науке, предпринимательстве, образовании, медицине, спорте и многих других. От лица творческого сообщества Машков поблагодарил Собянина за то, что в последние годы в Москве было сделано многое для развития культуры, в том числе для того, чтобы творческие люди могли раскрыть свой потенциал.


«Именно поэтому мы поддерживаем на этих выборах действующего мэра. Мы видим, какая огромная работа проделана, и хотим, чтобы она продолжалась», — подчеркнул Машков.


Сергею Собянину 65 лет. Он стал мэром Москвы в 2010 году, когда его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ.


Под руководством Собянина территория Москвы увеличилась в 2,5 раза. Были образованы два новых городских округа: Троицкий и Новомосковский (ТиНАО). С 2011 года сеть Московского метрополитена выросла в полтора раза. Модернизируются дорожные сети, реализуются программы обновления общественного городского транспорта. Заданы новые стандарты благоустройства дворов и общественных пространств.

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#москва #собянин #рф
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