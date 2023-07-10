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В Нижегородской области ФСБ пресекла канал незаконной переправки мигрантов в Россию
Задержаны три лидера местной ОПГ undefined
Новости

В Нижегородской области ФСБ пресекла канал незаконной переправки мигрантов в Россию

Задержаны три лидера местной ОПГ

В Нижегородской области ФСБ перекрыла канал незаконной переправки трудовых мигрантов в Россию. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба УФСБ по региону, уточнив, что сотрудникам ведомства удалось пресечь работу организованной преступной группы (ОПГ) и задержать трех ее лидеров.


Ведомство установило, что с января 2021 года по март 2022-го участники ОПГ готовили и направляли в УВМ ГУ МВД по региону документы с ложными сведениями о целях въезда в страну иностранцев и гарантийных обязательствах юрлиц, выступающих в качестве приглашающей стороны.


На основании предоставляемых органам сведений мигранты получали законные основания для въезда на территорию РФ на срок до трех лет.


Следственным отделом УФСБ РФ по Нижегородской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подпункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).


В настоящее время оперативно-следственные действия по установлению всех эпизодов, обстоятельств и причастных к этому лиц продолжаются.


22 июня сотрудники ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев в России. В рамках возбужденного уголовного дела были задержаны шесть человек — организатор преступного бизнеса, а также пять его пособников.


Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что преступники предлагали иностранцам-нелегалам предоставление широкого спектра услуг по изготовлению поддельных документов.

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#опг #фсб #нижегородская область #рф #мигранты
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