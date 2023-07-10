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Минсельхоз ожидает снижения цен на лук в ближайшее время
Это должно произойти в связи с началом сбора урожая undefined
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Минсельхоз ожидает снижения цен на лук в ближайшее время

Это должно произойти в связи с началом сбора урожая

В Минсельхозе сообщили, что в ближайшее время россиянам стоит ждать снижения цен на лук в магазинах. Об этом пресс-служба ведомства заявила журналистам, уточнив, что цены на данную продукцию начнут спадать с началом массового сбора урожая в стране.


По данным ведомства, рост цен на лук наблюдался из-за аномальных заморозков в странах Центральной Азии, которые являются ключевыми поставщиками продукции в РФ с долей около 10% (160 тысяч тонн в год).


В ведомстве также уточнили, что по итогам 2022 года в России, без учета хозяйств населения, собрано 1,1 миллиона тонн лука, что на 4,3% больше, чем в 2021 году, и на 2% больше среднего показателя за последние пять лет. По прогнозу, объем производства в этом году превысит 1,1 миллиона тонн.


По данным Росстата, которые проанализировал РБК, средняя цена лука в РФ в мае 2023 года достигла 73,3 рубля за килограмм, что на 9% выше, чем в апреле.


Ранее Министерство сельского хозяйства РФ предложило ввести до конца 2023 года временный запрет на экспорт из России риса и рисовой крупы. В случае его принятия запрет будет действовать вплоть до 31 декабря.


Запрет ввели на фоне произошедшей в апреле 2022-го аварии на Федоровском гидроузле, где прорвало дамбу при реконструкции объекта. Несущие конструкции частично обрушились, пострадала плотина стоимостью 270 миллионов рублей. Позднее была возведена временная дамба. Поставщики уведомили ретейлеров, что из-за аварии случился неурожай риса в Краснодарском крае, что может привести к росту цен.

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#лук #минсельхоз #рф
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