Минсельхоз ожидает снижения цен на лук в ближайшее время

В Минсельхозе сообщили, что в ближайшее время россиянам стоит ждать снижения цен на лук в магазинах. Об этом пресс-служба ведомства заявила журналистам, уточнив, что цены на данную продукцию начнут спадать с началом массового сбора урожая в стране.





По данным ведомства, рост цен на лук наблюдался из-за аномальных заморозков в странах Центральной Азии, которые являются ключевыми поставщиками продукции в РФ с долей около 10% (160 тысяч тонн в год).





В ведомстве также уточнили, что по итогам 2022 года в России, без учета хозяйств населения, собрано 1,1 миллиона тонн лука, что на 4,3% больше, чем в 2021 году, и на 2% больше среднего показателя за последние пять лет. По прогнозу, объем производства в этом году превысит 1,1 миллиона тонн.





По данным Росстата, которые проанализировал РБК, средняя цена лука в РФ в мае 2023 года достигла 73,3 рубля за килограмм, что на 9% выше, чем в апреле.





Ранее Министерство сельского хозяйства РФ предложило ввести до конца 2023 года временный запрет на экспорт из России риса и рисовой крупы. В случае его принятия запрет будет действовать вплоть до 31 декабря.





Запрет ввели на фоне произошедшей в апреле 2022-го аварии на Федоровском гидроузле, где прорвало дамбу при реконструкции объекта. Несущие конструкции частично обрушились, пострадала плотина стоимостью 270 миллионов рублей. Позднее была возведена временная дамба. Поставщики уведомили ретейлеров, что из-за аварии случился неурожай риса в Краснодарском крае, что может привести к росту цен.