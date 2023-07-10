Генерал Соболев призвал поставить памятник летчикам, погибшим при инциденте с ЧВК «Вагнер»

В результате инцидента с ЧВК «Вагнер» 24 июня погибли 12 российских летчиков. Двое из них пилотировали вертолет Ка-52, а остальные были экипажем самолета Ил-22. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил Daily Storm, что бойцы выполняли поставленную задачу и погибли — они достойны быть увековеченными.





«Я думаю, что, конечно, нужно [поставить памятник]. Люди выполняли задачу и погибли — они достойны того, чтобы увековечить их память», — сказал Соболев.





24 июня бизнесмен Евгений Пригожин объявил, что вагнеровцы блокировали Ростов-на-Дону. Бизнесмен потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба. Против Пригожина открыли уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Путин назвал действия руководства ЧВК «Вагнер» предательством и ударом в спину.





Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин заявил, что решил остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Путин 26 июня выразил признательность Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. 27 июня ФСБ прекратила уголовное дело против Пригожина о попытке мятежа.





Бойцами частной военной компании были сбиты самолет Ил-22 и вертолет Ка-52 — погибли 12 военнослужащих ВКС России. Президент России Владимир Путин 26 июня во время своего обращения отметил, что мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий.