Собянин первым получил удостоверение кандидата в мэры Москвы

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы. Прием документов завершился 7 июля. Соперниками Собянина (представляет «Единую Россию») на выборах будут первый зампред руководителя фракции партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.





До этого, 5 июля, Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра столицы. Собянин, в частности, предоставил нотариально заверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований столицы.





Так называемый муниципальный фильтр в Москве составляет 110 подписей. При этом самовыдвиженцы должны были предоставить в Мосгоризбирком еще и подписи от избирателей — от 38 тысяч до почти 41 тысячи.





Голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала предстоящие выборы «жаркими, конкурентными, эмоциональными и напряженными».





Минувшие выборы мэра столицы проходили в 2018 году. Тогда победил Собянин, который получил 70% голосов избирателей.





Сергею Собянину 65 лет. Он стал мэром Москвы в 2010 году, когда его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего пост президента страны.





Под руководством Собянина территория Москвы увеличилась в 2,5 раза. Были образованы два новых городских округа: Троицкий и Новомосковский (ТиНАО). С 2011 года сеть Московского метрополитена выросла в полтора раза. Модернизируются дорожные сети, реализуются программы обновления общественного городского транспорта. Заданы новые стандарты благоустройства дворов и общественных пространств.





Собянин ранее рассказал о масштабной работе по комплексному благоустройству пустующих территорий, где жители теперь могут заняться спортом и отдохнуть с детьми, покачаться на качелях и покататься на велосипеде, полюбоваться цветущими растениями.





Президент Владимир Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент отметил его большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что успехи Собянина на посту мэра очевидны.