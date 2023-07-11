Рабочий из Коми и должник: срезавший скальп с парня в Подмосковье имел несколько приводов в полицию

24-летний житель поселка Ярега в Республике Коми, предположительно оскальпировавший жителя Электростали, оказался должником и имел приводы в полицию. Об этом свидетельствует данные из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), выяснил Daily Storm. Предполагаемую личность нападавшего удалось установиться на основании данных, добытых нашим изданием.





Помимо проблем с долгами, житель Коми дважды становился фигурантом уголовного дела. В первый раз он пытался похитить магнитолу стоимость 1000 рублей, а во второй — хотел украсть имущество на сумму 4670 рублей. О привлечении молодого человека к ответственности сведений нет.





Согласно базе ФСПП, в период с 2020 по 2022 год с молодого человека по разным причинам пытались взыскать порядка 12 тысяч рублей. При этом его самый большой единоразовый штраф — 7167 рублей.





За аналогичный период он также несколько раз менял место работы, успев побывать монтажником металлоконструкций и стропальщиком. Его годовой доход ни разу не превышал 70 тысяч рублей.





По данным в базе, на основании пункта 4, части 1 статьи 46 ФЗ (Извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу), с жителя Коми не смогли взыскать долги, так как у него не было имущества, на которое может быть обращено взыскание. При этом все принятые судебным приставом законные меры по его отысканию оказались безрезультатными.