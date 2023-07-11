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Рабочий из Коми и должник: срезавший скальп с парня в Подмосковье имел несколько приводов в полицию
С него также не смогли взыскать примерно 12 тысяч рублей Фото: Global Look Press / Photoagency Interpress
Эксклюзив Новости

Рабочий из Коми и должник: срезавший скальп с парня в Подмосковье имел несколько приводов в полицию

С него также не смогли взыскать примерно 12 тысяч рублей

Фото: Global Look Press / Photoagency Interpress

24-летний житель поселка Ярега в Республике Коми, предположительно оскальпировавший жителя Электростали, оказался должником и имел приводы в полицию. Об этом свидетельствует данные из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), выяснил Daily Storm. Предполагаемую личность нападавшего удалось установиться на основании данных, добытых нашим изданием.


Помимо проблем с долгами, житель Коми дважды становился фигурантом уголовного дела. В первый раз он пытался похитить магнитолу стоимость 1000 рублей, а во второй — хотел украсть имущество на сумму 4670 рублей. О привлечении молодого человека к ответственности сведений нет.


Согласно базе ФСПП, в период с 2020 по 2022 год с молодого человека по разным причинам пытались взыскать порядка 12 тысяч рублей. При этом его самый большой единоразовый штраф — 7167 рублей.


За аналогичный период он также несколько раз менял место работы, успев побывать монтажником металлоконструкций и стропальщиком. Его годовой доход ни разу не превышал 70 тысяч рублей.


По данным в базе, на основании пункта 4, части 1 статьи 46 ФЗ (Извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу), с жителя Коми не смогли взыскать долги, так как у него не было имущества, на которое может быть обращено взыскание. При этом все принятые судебным приставом законные меры по его отысканию оказались безрезультатными.

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Данные из базы ФСПП
Данные из базы ФСПП

В подмосковной Электростали группа мужчин срезала часть кожи с головы 19-летнего парня из-за его зеленого ирокеза. Нападавшим якобы не понравился внешний вид парня. Первого злоумышленника задержали 10 июля — это житель Коми 1999 года рождения. Второй задержанный — житель Калужской области 1993 года рождения, заявили в МВД.


По факту произошедшего в Электростали возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Один из снявших скальп с парня мог работать в Wildberries. Что говорят о складе маркетплейса жители Электростали

Ранее двое мужчин в Подмосковье напали на молодого человека из-за зеленого ирокеза 11 июля 2023
Dailystorm - Один из снявших скальп с парня мог работать в Wildberries. Что говорят о складе маркетплейса жители Электростали
#долги #происшествие #электросталь #рф
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