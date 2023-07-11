Шойгу пригрозил применением Россией кассетных боеприпасов, если подобные снаряды Украине поставят США

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Украине российские войска будут вынуждены использовать в ответ аналогичные средства поражения против ВСУ. Об этом глава российского оборонного ведомства сообщил журналистам.





Министр подчеркнул, что у России на вооружении имеются такие снаряды «на все случаи жизни». При этом они гораздо эффективнее, чем американские, «их номенклатура шире и разнообразнее».





Глава Минобороны отметил, что Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации.





По словам министра, в настоящее время командованием Объединенной группировки войск в районе проведения спецоперации принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите солдат и техники от поражающих элементов кассетных снарядов.





США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В Белом доме заявили, что запасы артиллерийских снарядов истощились за время конфликта, на наращивание их производства потребуется время, поэтому передача кассетных боеприпасов — временная мера.





Кассетные боеприпасы снаряжены большим количеством разрывных суббоеприпасов. Эти снаряды имеют широкую зону поражения и особенно опасны при использовании в густонаселенных районах, поскольку часть суббоеприпасов не взрывается и угрожает жизни и здоровью людей долгие годы после окончания боевых действий.