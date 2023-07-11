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В Международном Красном Кресте назвали число семей, чьи родственники оказались в украинском и российском плену
О судьбе военных проинформировано около 6100 семей, в общей сложности волонтеры разослали почти 3000 сообщений Коллаж: Daily Storm
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В Международном Красном Кресте назвали число семей, чьи родственники оказались в украинском и российском плену

О судьбе военных проинформировано около 6100 семей, в общей сложности волонтеры разослали почти 3000 сообщений

Коллаж: Daily Storm

Международный Комитет Красного Креста (МККК) с начала спецоперации передал более 2700 сообщений военнопленных из России и с Украины их семьям. Об этом Daily Storm сообщил советник по коммуникациям движения Мэтью Картер. По его словам, когда МККК посещает пленных в местах содержания, то собирает их короткие сообщения родным. Во время следующего визита происходит обратная ситуация — заключенные получают ответные сообщения близких.


«Это то, что мы делали более 2700 раз за последние 16 месяцев. Для многих семей это первое, что они услышали, с тех пор как их близкие были захвачены в плен несколько месяцев назад», — поделился Картер.


В дополнение к сбору коротких сообщений родственников МККК также передает тысячи писем военнопленных и их семей властям России и Украины для дальнейшего распространения среди солдат и их родных.


«По состоянию на конец июня мы смогли проинформировать около 6100 семей о судьбе и местонахождении их близких, удерживаемых в результате конфликта, но мы знаем, что тысячи семей все еще ждут информации о своих близких», — добавил Картер.


Он подчеркнул, что МККК продолжит деятельность по обеспечению доступа к военнопленным и соответствующему информированию их семей.


17 мая глава региональной делегации МККК в России и Белоруссии Ихтияр Асланов сообщил в интервью «Известиям», что движение предложило стать посредником для обмена военнопленными между РФ и Украиной, но пока представители организации к этому процессу не подключены.


Он отметил, что важным фактором для МККК остается принцип недопустимости принудительного возвращения в тех случаях, когда человеку грозит опасность или он может подвергаться давлению.

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#спецоперация #украина #рф
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