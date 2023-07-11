ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами

Украинские военные обстреляли город Токмак в Запорожской области, по предварительной информации, применив кассетные боеприпасы. Об этом журналистам заявили в оперативных службах населенного пункта, указав, что информация о разрушениях и пострадавших пока уточняется.





Правоохранители добавили, что попадания были зафиксированы в районе местной птицефабрики, а также на выезде из города в сторону Васильевки.





США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В Белом доме заявили, что запасы артиллерийских снарядов истощились за время конфликта, на наращивание их производства потребуется время, поэтому передача кассетных боеприпасов — временная мера.





11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Украине российские войска будут вынуждены использовать в ответ аналогичные средства поражения против ВСУ. Он указал, что у РФ на вооружении имеются эти снаряды «на все случаи жизни».





Кассетные боеприпасы снаряжены большим количеством разрывных суббоеприпасов. Эти снаряды имеют широкую зону поражения и особенно опасны при использовании в густонаселенных районах, поскольку часть суббоеприпасов не взрывается и угрожает жизни и здоровью людей долгие годы после окончания боевых действий.