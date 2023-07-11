Медведев заявил о приближении Третьей мировой войны и призвал «расчехлять» арсеналы кассетных боеприпасов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подвел итоги первого дня саммита НАТО в Литве. По его словам, западные лидеры были «до идиотизма» предсказуемы и обязались увеличить военную помощь Киеву. Он отметил, что это — тупик, а «Третья мировая все ближе».





Медведев в своем Telegram-канале также обратил внимание на то, что страны альянса пообещали пригласить в блок Украину, не уточнив при этом сроки и условия. По его мнению, Украину могут не принять в НАТО никогда, просто «реалисты в альянсе боятся сказать об этом вслух».





Первый день саммита НАТО лишь подтвердил, что спецоперация будет продолжена с прежними целями, подчеркнул Медведев. Одна из них — отказ «киевской нацистской группировки» от членства в НАТО, а значит, «эту группировку придется ликвидировать».





Медведев также прокомментировал обстрел город Токмака в Запорожской области кассетными бомбами. По его словам, произошедшее означает лишь одно — «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».





Ранее зампред Совбеза РФ предположил, что президент США Джо Байден, «одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед», решил «красиво уйти», спровоцировав ядерную войну и «прихватив с собой на тот свет» половину человечества. Так Медведев отреагировал на решение властей Соединенных Штатов передать украинским военным кассетные снаряды.